Energia: Palazzotto, 'accordo con Egitto? Regeni è macigno in relazioni bilaterali'**

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – "Condivido i dubbi di Enrico Letta. Anche in un momento come questo, in presenza di una crisi energetica, credo che il miliardo o poco più di metri cubi di gas che arriverebbe da un accordo con l'Egitto non valga la credibilità del nostro Paese sul piano internazionale".

Erasmo Palazzotto, presidente della commissione Regeni, parla così all'Adnkronos dell'ipotesi di un accordo con l'Egitto per una fornitura di gas.

"Nel rapporto con l'Egitto non si può ignorare il macigno che c'è nelle relazioni internazionali tra i nostri due paesi. L'atteggiamento dell'Egitto sul caso Regeni è inaccettabile. L'ultima risposta che è arrivata è stato il no a fornire gli indirizzi degli imputati impedendo al processo di partire: è un'offesa".

"Per di più – sottolinea Palazzotto – stiamo parlando non di un accordo consistente che potrebbe risolvere i nostri problemi, ma solo di una goccia nel mare di gas che stiamo cercando.

Un miliardo di metri cubi lo troviamo in sei mesi mettendo a regime impianti fotovoltaici".