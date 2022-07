Energia, Parenti: transizione e sicurezza sono ormai sinonimi

Roma, 27 lug. (askanews) – “Transizione energetica e sicurezza energetica sono ormai diventati due sinonimi, perchè più riusciamo a fare transizione

energetica più saremo sicuri dal punto di vista energetico”.

Lo dichiara ad askanews Antonio Parenti, direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, a margine di un convegno promosso da Edison in collaborazione con Globe Italia.

“La Commissione Europea ha messo la transizione energetica al centro della sua opera sin dal 2019, le situazioni che si sono create con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia fanno sì che oggi siamo qui a parlare di sicurezza energetica e a guardare a come modificare la rete degli approvvigionamenti – spiega Parenti -.

Ma questo senza perdere di vista la necessità di continuare su questa rotta di transizione, dunque utilizzando

strumenti come RePower Eu che ha messo a disposizione più di 200 miliardi di euro per la transizione energetica o magari come deciso di ridurre i consumi di gas del 15% nel corso del prossimo inverno. Una serie misure molto diverse, facilitando l’interconnessione tra i diversi paesi europei, in modo che ci

possa essere una reale solidarietà in caso di bisogno nel corso dell’inverno che si sta avvicinando”.