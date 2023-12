Energia, Pecoraro: italiani a favore di solare e eolico

Roma, 13 dic. (askanews) – “Gli italiani si confermano decisamente a favore del solare e dell’eolico. Il nostro rapporto dice chiaramente che oltre l’80% degli italiani, un dato costante in quindici anni, è a favore dell’energia solare. Circa il 60% è a favore dell’eolico. Nonostante le campagne fatte contro il fotovoltaico e l’eolico. Solo un 17% parla a favore del nucleare con il 70% che dichiara però di non sapere la differenza tra fissione e fusione. Emerge dunque una grande spinta verso l’innovazione, l’indipendenza energetica del paese che si può assicurare con il sole e il vento, avendo noi sole e vento ma anche tecnologia. Con aziende che riescono a realizzare e a proporre grandi impianti eolici offshore o anche sul solare anche con l’agrivoltaico coinvolgendo gli agricoltori. Poi lo stoccaggio dell’energia che produciamo lo trasformiamo in idrogeno diventando da paese che importa energia un paese che può esportare energia pulita nel futuro”.

Lo ha dichiarato Alfonso Pecoraro Scanio in occasione della presentazione del 21° Rapporto “Gli italiani, le rinnovabili e la green & blue economy” promosso dalla Fondazione UniVerde e Noto Sondaggi, con la main partnership di Renexia, nel corso dell’evento “ReNew Energies: indipendenza energetica sostenibile”, a Roma.