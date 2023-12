Energia, Pecoraro Scanio: da rinnovabili indipendenza energetica

Roma, 12 dic. (askanews) – “In quindici anni questo è il rapporto che ha la maggiore serie storica del mutamento delle opinioni degli italiani in materia di energie rinnovabili, efficienza energetica, innovazione, cambiamento climatico. Saranno dunque dati importanti, per capire cosa fare, ma l’obiettivo è semplice: l’indipendenza energetica, la transizione ecologica e digitale, in un paese come l’Italia che non ha fonti fossili e che quindi paga da sempre una bolletta energetica molto pesante ad altri paesi da cui è dipendente la capacità di produrre energia dal sole, dal vento, dalla geotermia, con una forte capacità di innovazione, stoccare energia, utilizzare l’idrogeno significa rendere il nostro paese indipendente energeticamente e leader da un punto di vista tecnologico. Questo ci aspettiamo ed è chiaro che il grande eolico offshore, novità che nel Mediterraneo può avere un gran valore, o l’agrivoltaico rispettoso e che coinvolga il mondo dell’agricoltura sono due sfide interessanti e importanti insieme all’idrogeno”.

Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente Fondazione UniVerde), presenta così il 21° Rapporto “Gli italiani, le rinnovabili e la green & blue economy” promosso dalla Fondazione UniVerde e Noto Sondaggi, con la main partnership di Renexia, che sarà illustrato domani a Roma e in diretta social nel corso dell’evento “ReNew Energies: indipendenza energetica sostenibile”.