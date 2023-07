Energia: Petrucci (Fdi), 'lavoriamo per un'Italia indipendente sul piano energetico'

Roma, 20 lug. (Adnkronos) – “Questo governo e questa maggioranza lavorano per garantire all’Italia una reale indipendenza energetica, cosa che la sinistra ha trascurato di fare negli ultimi dieci anni. E proprio sulla pianificazione intendiamo lavorare non per i prossimi quattro anni ma per i prossimi dieci, quindici anni. Non guardiamo, come è stato fatto per troppo tempo, al consenso elettorale ma lavoriamo per una vera prospettiva energetica, andiamo oltre ciò che è stato fatto finora ma lo facciamo confrontandoci realmente con il territorio, come è accaduto nel caso del rigassificatore di Piombino, per il quale, con questo decreto, è stata introdotta la Via, cosa che la sinistra non aveva fatto. Insomma lavoriamo per il bene degli italiani con misure concrete, come lo stanziamento di 500 milioni per il mantenimento dell’Iva al 5 per cento sui costi energetici, e per una reale tutela ambientale". Lo dichiara in aula la senatrice di Fratelli d’Italia Simona Petrucci.