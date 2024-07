Energia, presidente Murano presenta assemblea annuale Unem

Roma, 2 lug. (askanews) – Il 10 luglio presso la sede Roma Eventi a piazza di Spagna si tiene l’Assemblea annuale di UNEM dedicata al tema “Sicurezza energetica e competitività italiana”. Gianni Murano, presidente UNEM, presenta l’assemblea ad askanews.

“Sarà un momento importante, decisivo e cruciale per decarbonizzare davvero l’Italia e l’Europa – dice Murano -.

“L’evento arriva a valle delle elezioni europee. Quindi con l’insediamento della nuova commissione. Per capire quali saranno i processi a livello europeo che poi guideranno le politiche energetiche dell’Europa e dell’Italia. E per noi, è il nostro motto, per decarbonizzare davvero, per la sicurezza energetica italiana e per rimanere competitivi a livello globale come paese è assolutamente centrale il tema dell’energia. Sarà un’assemblea con due momenti particolari, oltre alle presenze istituzionali e del governo, due panel di cui uno più rivolto agli stakeholder insieme al presidente di Legambiente per un confronto molto interessante, e il secondo riservato più a comprendere le prospettive della politica sulla decarbonizzazione, per un settore che deve muoversi in maniera pragmatica non potendo lasciare indietro nessuno”.