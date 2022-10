Energia, Proccacini (FdI): importante tetto prezzo gas europeo

Roma, 5 ott. (askanews) – “In questi anni si è pensato che il tema ambientale e energetico potesse essere rimandato, oggi siamo ad un punto di non ritorno che ci impone scelte forti e coraggiose. Il tetto al prezzo del gas europeo è un primo passo verso quel decisionismo unitario che nell’Unione è mancato fino adesso. L’approvvigionamento energetico per i paesi aderenti all’UE dovrebbe essere perno intorno al quale far ruotare le azioni politiche comunitarie”.

Lo ha detto Nicola Procaccini, Europarlamentare e responsabile energia FdI, durante la puntata odierna di Largo Chigi, il talk di The Watcher Post.

“Quella di oggi è giornata importante ma attenzione perché il tetto al prezzo del gas deve riguardare tutto il gas, anche quello liquido. Quella energetica è la madre di tutte le priorità e anche Giorgia Meloni è a lavoro quotidianamente su questo dossier”, ha concluso Procaccini.