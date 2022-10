Energia: Rosato, 'accordo in Ue, leadership Draghi mancherà'

Roma, 21 ott. (Adnkronos) – "Il presidente Draghi è uno che sa fare il suo mestiere, con autorevolezza e capacità di sintesi. Lo ha fatto anche questa volta in Europa, alzando la voce per riportare tutti con i piedi per terra. L'UE ha trovato l'accordo sul tetto al prezzo del gas, ha messo in campo 40 miliardi per il sostegno alle imprese, ha fatto quello che deve fare, essere la casa di tutti.

Draghi mancherà a noi, ma mancherà anche la sua leadeship all’Europa". Lo scrive sui social il presidente di IV, Ettore Rosato.