Energia: Russia, 'piano Cingolani imposto da Bruxelles e Washington, Italia soffrirà'

Mosca, 6 set. (Adnkronos) – "Roberto Cingolani ha presentato il suo piano per ridurre la dipendenza dell'economia italiana dagli idrocarburi russi. E' chiaro che questo piano viene imposto a Roma da Bruxelles, che a sua volta agisce su ordine di Washington, ma alla fine saranno gli italiani a soffrirne".

Scrive così su Telegram la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova.

La portavoce illustra le conseguenze per l'economia italiana , ponendo l'accento sugli "ostacoli per l'enorme numero di russi in visita" nel nostro paese. "E quando la laboriosa economia italiana crollerà, gli Yankees la compreranno a buon mercato. Come è sempre stato. E non dovresti contare sugli investitori cinesi: dopo gli insulti inflitti dall'Occidente, Pechino non pagherà i conti degli altri" conclude la Zakharova.