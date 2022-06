Energia: Salvini, 'non accettabile stop Olanda a Consiglio europeo straordinario'**

Rapallo (Ge), 25 giu. (Adnkronos) – "Sono e voglio rimanere in Europa, basta che ci siano pari condizioni: quando l'Italia insieme ad altri chiede ad esempio un Consiglio straordinario sulle politiche energetiche e sul gas, non è possibile che siccome gli olandesi non ne abbiano convenienza ci si dica ne riparliamo in autunno.

Non ci sono biechi leghisti al governo in Olanda, ci sono interessi diversi". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospiti a Rapallo del convegno dei Giovani industriali.