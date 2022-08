Energia, Scholz da Trudeau per accordo su Gas naturale liquefatto

Roma, 23 ago. (askanews) – Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha tenuto una conferenza stampa congiunta a Montreal con il primo ministro canadese Justin Trudeau per confermare un accordo diretto a nuove fonti energetiche, come il gas naturale liquefatto (LNG), parte della sua visita di tre giorni in Canada.

“La Russia non è più un partner commerciale affidabile – ha detto Scholz – Ha ridotto i rifornimenti di gas ovunque in Europa, sempre citando motivi tecnici inesistenti.

E questo è il motivo per cui è importante non cadere nella trappola di Putin e resistere, restare uniti. Ancora una volta grazie per questo”, ha affermato Scholz.

Ottawa e Berlino stanno velocizzando la costruzione delle infrastrutture portuali e dei gasdotti per rafforzare le importazioni e i rifornimenti di gas naturale liquefatto, tipo di energia pulita con zero emissioni di cui il mondo ha bisogno, secondo Trudeau.

“Siamo in una situazione in cui nel breve termine faremo il possibile per contribuire al rifornimento globale dell’energia aumentando le nostre capacità nel breve termine ed esplorando strade per vedere se ha senso esportare il Gas naturale liquefatto (Lng) e se c’è uno studio di sostenibilità per esportare il gas naturale liquefatto direttamente in Europa.

Questo è qualcosa che va avanti nelle conversazioni economiche riguardanti gli affari tra Canada e Germania”, ha detto Trudeau.

La Germania ha scommesso anche sull’idrogeno, con il Canada che “giocherà un ruolo incredibilmente importante nello sviluppo dell’idrogeno verde (variante pulita dell’idrogeno, ndr) in futuro”, ha spiegato Scholz.