Roma, 26 ago. (Adnkronos) – "C’è la campagna elettorale, ok. Ma c’è un governo in carica, autorevolmente guidato da Mario Draghi, che non solo può, ma deve intervenire adesso per fare fronte alla pesante crisi energetica in corso. Non serve la fiera delle vanità, ma interventi precisi, concordati, rapidi".

Lo scrive in un tweet il deputato del Pd, Filippo Sensi.