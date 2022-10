Roma, 19 ott. (Adnkronos) – ''A mio parere la situazione è molto seria: i politici europei danno già per presa la decisione che la Russia non fornirà mai più energia all'Europa. Penso che la vera domanda non sia come passare l'inverno, ma chiedersi se c'è la possibilità di mantenere un legame: sia l'Europa che la Russia stanno facendo un errore''.

Lo sottolinea Konstantin Simonov, direttore del Fondo nazionale russo per la sicurezza energetica, in un'intervista a 'Il Sole 24 Ore'.