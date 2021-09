Energia: S&P, in Italia fino a 2025 prezzi superiori al resto d'Europa

Roma, 20 set- (Adnkronos) – Per il mercato elettrico italiano sono attesi "grandi cambiamenti nei prossimi anni" con una produzione di rinnovabili (fra eolico e solare) che raddoppierà entro il 2030 e il carbone in rapido declino. Tuttavia, "i prezzi dell'energia elettrica in Italia rimarranno superiori a quelli di altri mercati europei per gli standard dell'Europa occidentale fino al 2025" a causa di una bassa offerta strutturale, con la possibilità di salire oltre i 60 euro/MWh nel periodo 2022-2025 ripetto al minimo storico di 38 euro toccato nel 2020".

Lo sottolinea S&P Global Ratings in una analisi sul mercato energetico europeo in cui ricorda come sull'andamento dei prezzi pesa il fatto che "le importazioni giocano un ruolo importante per il mercato elettrico italiano" con una "capacità di interconnessione che dovrebbe aumentare a 12,7 GW nel 2025". Questo scenario – continua S&P – "ci aspettiamo che vada a beneficio delle utility integrate italiane, in particolare Enel SpA, A2A SpA e Edison SpA": la stima è di un aumento delle importazioni del 50% nel 2025 rispetto ai livelli del 2018, con l'energia estera che arriverà a coprire circa il 20% della domanda dal 2021-2025.

Se il gas resterà il fattore chiave per il prossimo decennio per i prezzi dell'energia, sui listini inciderà anche "l'eliminazione graduale del carbone in Italia, che dovrebbe concludersi entro il 2028. Prevediamo le maggiori chiusure nel 2021 e nel 2025, con circa 3 GW di chiusure in ciascuno di quegli anni (per una capacità installata di 7,1 GW a fine anno 2020)". Entro il 2026, le uniche unità a carbone rimaste saranno le centrali obbligatorie in Sardegna dove ci sono due centrali a carbone, una centrale a carbone da 534 MW gestita da EP e una centrale da 432 MW gestita da Enel, entrambe classificate come essenziali dal governo italiano.

Quanto alle rinnovabili "nonostante gli ambiziosi obiettivi ecologici, rimarranno una piccola parte del mix energetico totale" sebbene un raddoppio stimato per eolico e solare a 19,9 GW e 34,3 GW, rispettivamente, entro il 2030, da 11 GW e 21 GW nel 2018. Con questa crescita le rinnovabili nel 2030 rappresenteranno circa il 25% del mix energetico dal 16 % attuale. Sul fronte della domanda dopo il -6% del 2020, causa COVID-19, per il 2021 S&P prevede un modesto aumento del 4,6%, mentre i livelli 2019 saranno recuperati solo nel 2025.