Energia: televoto Ambrosetti, 'per 78% bisogna accelerare transizione'

Cernobbio (Como), 1 apr. (Adnkronos) – Il secondo televoto dei partecipanti alla 34esima edizione del Workshop 'Lo Scenario dell'Economia e della Finanza' organizzato da The European House – Ambrosetti, si è tenuto nell'ambito della sessione di lavoro dedicata alle sfide future per l’Europa. Alla domanda sulla politica di transizione energetica in Europa, il 78,1% della platea ritiene debba essere "accelerata". Il 14,6% ritiene che "dovrà continuare allo stesso ritmo precedente alla crisi", mentre solo il 7,3% pensa debba essere "rallentata".

Sulle priorità di cui l’Ue ha bisogno, il 39,5% ritiene che servano "più politiche comuni, a partire dal fisco". Il 16,1% vuole "più federalismo europeo", mentre il 14,8% richiede "maggiore convergenza tra i Paesi membri". Il 13,6% ritiene che serva una "governance più efficace, ancorché estesa" e il 16,3% pensa che vada bene così com’è.