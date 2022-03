Energia: Toti, 'basta con i no che inchiodano nostro Paese'

Roma, 26 mar. (Adnkronos) – “Sul tema dell’energia bisogna muoversi in fretta, e dobbiamo garantire al Paese approvvigionamenti sempre più indipendenti e sostituibili l’uno con l’altro”. Lo ha detto il presidente della Liguria Giovanni Toti a margine dell’evento di presentazione delle sue Liste per le prossime elezioni comunali.

“Ben venga quindi l’accordo con gli Stati Uniti per quanto riguarda un’ulteriore fornitura che non sostituisca le nostre vecchie ma piuttosto ci aiutano ad uscire dalla logica che ha impedito all’Italia di utilizzare anche le risorse che ha. Penso ai nostri pozzi, le nostre trivelle che devono poter funzionare. Basta con i no che inchiodano il nostro Paese in un momento di difficoltà come questo”.