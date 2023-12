Energia, Toto (Renexia): rinnovabili componente vitale

Roma, 12 dic. (askanews) – “Sicuramente il percorso per arrivare ad avere una transizione ecologica che sia non solo energetica ma anche sociale ormai è tracciato. Dobbiamo però ammettere che ci sono dei problemi da risolvere, quelli legati alla burocrazia dei permessi, quelli legati anche alla maggiore comprensione delle nuove tecnologie. Le rinnovabili in ogni caso possono essere una componente vitale per arrivare ad un percorso completo. Ma senza una risposta strutturale alle necessità del paese le rinnovabili non riescono a colmare il divario. Parliamo di difficoltà strutturali legate alla rete, e si sta già facendo tanto, e soprattutto legate allo stoccaggio. Noi riteniamo, e per questo partecipiamo a un progetto che si chiama general fusion, che anche il nucleare possa avere la sua importanza e che nel tempo possa anche crescere. Non riteniamo che la fissione nucleare possa essere il futuro ma la fusione sì”.

Riccardo Toto, Direttore Generale di Renexia, anticipa così ad askanews i temi dell’evento in programma domani a Roma, “ReNew Energies: indipendenza energetica sostenibile”, con la presentazione del 21° Rapporto “Gli italiani, le rinnovabili e la green & blue economy” promosso dalla Fondazione UniVerde e Noto Sondaggi, con la main partnership di Renexia.

“A nostro giudizio le tecnologie a maggior sviluppo sono quelle che fanno riferimento all’eolico in particolar modo all’eolico offshore – prosegue Toto -. Questo perchè massimizzano la produttività dell’impianto e del vento stesso ma soprattutto perchè non occupano territorio. Per gli impianti a terra siamo d’accordo che aiutare l’agricoltura possa essere il futuro del paese e per questo confidiamo che l’agrivoltaico possa essere l’energia solare del futuro”.