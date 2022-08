Energia: Zaia, 'scostamento? Se c'è problema va risolto, Italia rischia oblio'

Roma, 28 ago. (Adnkronos) – Uno scostamento di bilancio, ipotesi escluda dal governo Draghi, per far fronte all'emergenza energia con la corsa dei prezzi? "Il tema è stabilire le priorità per il paese o si rischia l'oblio per famiglie e imprese. Da governatore dico che quando c'è problema deve essere risolto e questo non è un problema ordinario ma straordinario: rischiamo uno tsunami economico e civile".

Lo dice all'Adnkronos Luca Zaia, governatore del Veneto e volto di primo piano della Lega, nel giorno in cui, con gli altri presidente di Regione, il Carroccio lancia l'allarme sul dossier energia.