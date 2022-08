Energia: Zaia, 'subito misure straordinarie, rischiamo tsunami economico e civile'

Roma, 28 ago. (Adnkronos) – La corsa dei prezzi, l'emergenza dei rincari di luce e gas "ci colpiscono in un momento difficile della nostra comunità, in particolar modo mettono famiglie e cittadini nelle condizioni di non rialzarsi più, soprattutto coloro, e sono tanti, che hanno già difficoltà a sbarcare il lunario.

E' una tragedia per le imprese, dove ormai assistiamo a bollette aumentate del 400%, tanto da dare vita a fermi produttivi, come fossimo in una vera economia di guerra". Lo dice all'Adnkronos Luca Zaia, governatore del Veneto e volto di primo piano della Lega, nel giorno in cui, con gli altri presidenti di Regioni, il Carroccio lancia l'allarme sul dossier energia.

"Non attuare una misura di aiuto a livello nazionale, si pensi al modello francese che sarà in vigore fino a dicembre 2022 – dice dunque Zaia -, mette fuori mercato il nostro comparto produttivo e la nostra comunità: una doppia tragedia.

Alla fine oltre a pagare caro, carissimo, quest'emergenza, rischiamo anche di perdere competitività rispetto a quei Paesi che quelle misure le hanno adottate. E' innegabile poi che l'aumento della povertà galoppi in assenza di misure appropriate, una ragione in più per agire subito. Questo del resto non è un problema ordinario ma straordinario: rischiamo uno tsunami economico e civile".