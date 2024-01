Energia, Zinzi (Lega): il nucleare è obiettivo di lungo periodo

Roma, 10 gen. (askanews) – “L’energia nucleare è il nostro obiettivo di lungo periodo e su questo la maggioranza sta lavorando tenendolo come punto certo del percorso di legislatura, investendo nella ricerca, pensando ai reattori di quarta generazione e all’idea che l’indipendenza energetica si raggiunga con tutte le fonti di approvvigionamento. Per questo abbiamo presentato un emendamento che chiede di destinare almeno il 15% degli importi dei singoli rifinanziamenti del fondo italiano per il clima ad attività di sviluppo di tecnologie inerenti i reattori nucleari di quarta generazione. È cambiata anche l’idea dell’opinione pubblica sul tema. Sia in Europa sia in Italia ora si guarda con favore al nucleare. Stiamo lavorando anche sul deposito delle scorie che prevediamo possano essere redistribuite tra quei comuni che si renderanno disponibili a riceverle”. Lo ha dichiarato l’On. Gianpiero Zinzi, Capogruppo Lega in Commissione Ambiente, durante la puntata odierna di Largo Chigi, il talk di The Watcher Post.

“Questa maggioranza ambisce all’indipendenza energetica del paese e le politiche del governo puntano a questo obiettivo – ha aggiunto -. Nelle prossime ore alla Camera voteremo definitivamente il cosiddetto Piano Mattei che renderà l’Italia protagonista nel Mediterraneo e che ci permetterà di raggiungere grandi risultati. Basta destinare fondi pubblici per aiutare a pagare le bollette come abbiamo dovuto fare nell’ultima legge di bilancio, l’obiettivo deve essere rendere le bollette meno care, e questa è la strada”, ha concluso Zinzi.