Energia: Zucconi (Fdi), 'su rinnovabili necessarie semplificazioni'

Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Per vincere la cruciale partita della sicurezza energetica e della competitività, senza sacrificare la crescita economica sull'altare di un ambientalismo ciecamente ideologico, è necessario semplificare ulteriormente gli iter autorizzativi per la ...

Roma, 19 set. (Adnkronos) – "Per vincere la cruciale partita della sicurezza energetica e della competitività, senza sacrificare la crescita economica sull'altare di un ambientalismo ciecamente ideologico, è necessario semplificare ulteriormente gli iter autorizzativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Ed è proprio questo l'obiettivo che si pone il decreto legislativo in materia che attualmente stiamo esaminando in X Commissione alla Camera". A dichiararlo è Riccardo Zucconi, deputato e responsabile Energia di Fratelli d'Italia.

"Quello delle rinnovabili rappresenta un settore strategico per lo sviluppo sostenibile del Paese e noi ci stiamo impegnando a tutto campo affinché si creino le migliori condizioni normative in questo senso. Ma l'azione legislativa deve essere affiancata da un'informazione scevra da pregiudizi, in grado di contrastare quella logica nimby che tanto ha nuociuto finora", conclude l'esponente di Fdi.