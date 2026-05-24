Energy Mundi, Finocchiaro: Sicilia soggetto transizione

Acireale,, 24 mag. (askanews) – “Abbiamo come Gruppo Altea e insieme a Globe Italia voluto che la prima edizione di Energy Mundi fosse concentrata ad Acireale, in Sicilia, perchè riteniamo che la Sicilia sia a pieno titolo soggetto importante nello svolgimento della transizione energetica. E siamo qui insieme a tutti i soggetti della filiera della transizione energetica.

Il mondo dell’energia proveniente da fonti rinnovabili è complesso e variegato, speriamo che questo evento possa rimappare i rapporti tra tutti gli stakeholder che affinchè la transizione energetica in Sicilia possa scorrere in modo più fluido ed efficace”.Lo ha dichiarato Stefano Finocchiaro, CEO del Gruppo Altea, in occasione di Energy Mundi ad Acireale, progetto promosso dall’Associazione Globe Italia e dal Gruppo Altea, con l’obiettivo di costruire un luogo stabile di confronto, approfondimento e proposta sui temi dell’energia sostenibile, delle fonti energetiche rinnovabili e della transizione ecologica.