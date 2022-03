EnergyMed: Napoli importante tappa di passaggio verso RemTech

Napoli, 28 mar. (askanews) – “Due anni fa RemTech Expo ed EnergyMed hanno siglato un importante accordo di collaborazione e dopo due anni siamo qui a Napoli per costruire un importante percorso che vede trattati principalmente i temi della transizione energetica e della transizione ecologica ma anche dell’innovazione: un percorso a tappe che vedrà alcuni momenti importanti a partire da qui per abbracciare tutto il bacino del Mediterraneo e l’Europa e soprattutto un percorso fatto di costruzione, di innovazione e un percorso che sta immaginando opportunità davvero importanti per il settore e i settori di riferimento”.

A spiegarlo è stata Silvia Paparella, amministratore delegato Ferrara Fiere congressi e General manager di RemTech Expo, che in occasione di EnergyMed, appuntamento annuale specializzato sui temi della Transizione energetica e sull’economia circolare, ha organizzato un appuntamento dal titolo “Risanamento e rigenerazione dei territori: transizione ecologoca e innovazione tecnologica, la Campania come generatore di eccellenze e promotore di opportunità nel bacino del Mediterraneo”.