Engineering a 'Utility day 2023' con 'Energy community'

Roma, 23 nov. (Adnkronos/Labitalia) – Engineering, leader nella digitalizzazione dei processi per aziende e pa, è tra i protagonisti della 9°edizione dell’'Utility Day', l’evento di riferimento del mercato delle utilities, organizzato da Ikn Italy, che si svolge oggi 23 novembre presso l’Nh Congress Center di Assago (Milano). Per l’occasione Engineering presenta la nuova soluzione 'Energy Community' disegnata e realizzata per supportare e gestire l’intero ciclo di vita delle Cer (Comunità energetiche rinnovabili), dalla fase iniziale di costituzione alla gestione operativa in esercizio. Nuovo modulo di Neta Open Suite, la piattaforma di Engineering componibile, agile, innovativa, che abilita la gestione di ecosistemi digitali per sostenere e anticipare le evoluzioni del settore energetico, Energy Community potrà essere utilizzata da imprese, enti territoriali e cittadini, che decidono di produrre in autonomia e consumare l’energia elettrica derivante da fonti rinnovabili.

Secondo Guido Porro, executive vice president enterprise di Engineering “Transizione digitale e transizione green devono procedere di pari passo e nel comune obiettivo di assicurare a tutti un futuro più sostenibile. Engineering ha una lunga esperienza nel settore energy & utilities, per il quale crea soluzioni tecnologicamente avanzate come Neta Open Suite, che non solo garantisce efficienza e affidabilità, ma è in grado di favorire modalità alternative di fruizione energetica, con cui favorire la salvaguardia dell’ambiente. In quest’ottica abbiamo sviluppato il nuovo modulo Energy community, attraverso il quale sosteniamo la creazione e gestione delle comunità energetiche rinnovabili, che rappresentano una strada innovativa di accesso all’energia, promuovendo l’adozione di fonti sostenibili indispensabili ad affrontare i problemi legati al cambiamento climatico”.

'Utility Day' raccoglie e fa incontrare i principali stakeholder del settore energy, per ripensare la mappa della trasformazione culturale, digitale e tecnologica del settore e per confrontarsi sulle prossime sfide nazionali ed europee. Engineering interviene in due sessioni: Andrea Nepi, direttore commerciale energy & utility parla di come migliorare i processi grazie all’integrazione dei sistemi, mentre Elia Autiello, Senior account manager energy & utility, racconta come EC – Energy Community abilita la gestione delle Comunità energetiche rinnovabili (Cer) e l'Autoconsumo collettivo (Ac).