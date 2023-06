Engineering, assemblea azionisti nomina nuovo cda

Roma, 1 giu. (Adnkronos/Labitalia) - Engineering, leader nella digitalizzazione dei processi per aziende e pubblica amministrazione, comunica che l’assemblea degli azionisti ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione. Tre i nuovi ingressi: Maria Andrisani, head of capital markets bain c...

Roma, 1 giu. (Adnkronos/Labitalia) – Engineering, leader nella digitalizzazione dei processi per aziende e pubblica amministrazione, comunica che l’assemblea degli azionisti ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione. Tre i nuovi ingressi: Maria Andrisani, head of capital markets bain capital Private Equity (Europe), LLP, Michaela Castelli, Presidente dei Consigli di Amministrazione di Nexi e Nexi Payments e di Sea Aeroporti di Milano, ed esperta di mercati finanziari e corporate governance, Maria Cristina Messa, già ministro dell’Università e della Ricerca e Rettrice dell’università degli studi-Milano Bicocca, dove attualmente è medico ricercatore di diagnostica per immagini e radioterapia.

I tre nuovi membri contribuiranno a rafforzare il carattere interdisciplinare del board grazie a competenze professionali diverse e a un solido background industriale, scientifico, accademico e istituzionale, in linea con l’ambizione del Gruppo di essere un partner strategico per il Paese e contribuire allo sviluppo dei mercati in cui opera.

A tal riguardo, il rafforzamento della governance rappresenta un ulteriore elemento di evoluzione per Engineering, guidata da poco più di un anno e mezzo dal ceo Maximo Ibarra, e con oltre 70 sedi in 14 Paesi nel mondo.

Il nuovo Consiglio di amministrazione presieduto da Gaetano Miccichè (presidente Banca Imi) è composto come di seguito: Gaetano Miccichè, presidente del Consiglio di amministrazione; Maximo Ibarra, ceo & general manager di Engineering; Carlo Achermann; Maria Andrisani; Luca Bassi; Stefano Bontempelli; Giovanni Camera; Fabio Cosmo Domenico Canè; Michaela Castelli; Vito Cozzoli; Pietro Galli; Maria Cristina Messa; Aurelio Regina.

Maria Andrisani è entrata in Bain Capital nel 2016, dove oggi è head of capital markets bain capital private equity (Europe), LLP. Prima di entrare in Bain Capital, ha lavorato presso J.P. Morgan con cariche all'interno della divisione investment banking. È stata vice president dell'European leveraged finance organization.

Michaela Castelli, avvocato, attualmente presidente dei consigli di amministrazione di Nexi, Nexi Payments e di Sea Aeroporti di Milano esperta di mercati finanziari e corporate governance. Maria Cristina Messa, già ministro dell’Università e della Ricerca, è medico ricercatore di diagnostica per immagini e radioterapia presso l’università degli studi-Milano Bicocca, di cui è stata Rettrice tra il 2013 e il 2019. Laureata in Medicina e Chirurgia all’università di Milano, è specializzata in medicina nucleare.