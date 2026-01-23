Engineering e Regione Toscana lanciano un hackathon sull'AI

Firenze, 23 gen. (askanews) – Una giornata, sei squadre, una sfida: usare l’Intelligenza Artificiale per migliorare la vita delle persone. È questo lo spirito dello School Hackathon AI che a Firenze ha visto protagonisti gli studenti degli Istituti Tecnici Superiori. Accanto a loro, Engineering, una delle principali realtà italiane della digital transformation che insieme alla Regione Toscana investe nella formazione delle nuove generazioni.

È così che prende forma la sfida, una giornata intensiva, tra la sede Engineering di Firenze e l’Auditorium Cosimo Ridolfi di Intesa San Paolo, per progettare chatbot basati sull’Intelligenza Artificiale capaci di rispondere a bisogni sociali concreti del territorio. Abbiamo parlato con Andrea Gabardo, Executive Vice President Public Sector di Engineering:

“L’intelligenza artificiale è giovane, i ragazzi sono giovani. Cresceranno assieme, perché l’intelligenza artificiale è all’inizio del suo percorso, così come i ragazzi sono all’inizio del loro percorso professionale. I ragazzi sono già molto più vicini degli adulti all’intelligenza artificiale, quindi più che imparare a conoscerla, perché molte volte loro già la conoscono meglio di noi, forse noi adulti e le aziende in generale possono aiutare i ragazzi nell’interagire e nel proteggersi dall’intelligenza artificiale”.

Lo School Hackathon AI non è un evento isolato, ma parte di una strategia più ampia della Regione Toscana. Un percorso che punta a rafforzare le competenze digitali di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, creando un dialogo concreto tra istituzioni, scuola e mondo dell’impresa. È poi intervenuto Gianluca Vannuccini, Direttore Sistemi Informativi, Infrastrutture Tecnologiche e Innovazione della Regione Toscana:

“In virtù di una strategia regionale sulle competenze digitali che la Regione Toscana ha portato avanti un po’ di tempo fa, abbiamo individuato una serie di percorsi da fare sul territorio per promuovere le competenze digitali, sia di base che specialistiche. Per quanto riguarda le competenze digitali specialistiche, il mondo dell’intelligenza artificiale e tutti i temi connessi sono fondamentali e il nostro obiettivo è quello di promuovere sul territorio quante più iniziative possibili per diffondere queste competenze”.

I progetti presentati raccontano come l’Intelligenza Artificiale possa diventare uno strumento utile, accessibile e vicino alle persone. Al termine della challenge, una giuria ha premiato il progetto che meglio ha saputo unire innovazione tecnologica, fattibilità e impatto sociale. Abbiamo, poi, parlato con il gruppo vincitore Hackathon:

“Il nostro obiettivo come squadra era quello di trovare il modo migliore per aiutare se è un nuovo imprenditore, sia magari una persona che non ha idea di come iniziare a trovare lavoro, quindi l’idea di ottimizzare un AI o un ACV, magari ottimizzare anche la ricerca di nuovi candidati, di candidature per lavoro”.

Lo School Hackathon AI dimostra che l’Intelligenza Artificiale non è solo una tecnologia avanzata, ma una competenza da costruire con consapevolezza, etica e visione. Un esempio di come il futuro digitale possa nascere già oggi, partendo dalle idee e dall’entusiasmo delle nuove generazioni.

Si ringrazia Intesa Sanpaolo per la concessione della sala.