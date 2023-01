Engineering partner tecnologico progetto pilota monitoraggio consumi energetici città

Roma, 17 gen. (Adnkronos/Labitalia) - Engineering, leader italiano nei processi di trasformazione digitale per imprese e Pa, è partner tecnologico della 'Piattaforma digitale per il monitoraggio dei consumi energetici di Roma Capitale', iniziativa pilota realizzata nell'ambito ...

(Adnkronos/Labitalia) – Engineering, leader italiano nei processi di trasformazione digitale per imprese e Pa, è partner tecnologico della 'Piattaforma digitale per il monitoraggio dei consumi energetici di Roma Capitale', iniziativa pilota realizzata nell'ambito del progetto europeo Platoon, finanziato dal Programma Horizon 2020 e presentata ieri nel corso del convegno svolto presso la Sala della Protomoteca del Campidoglio alla presenza dell’assessore ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture di Roma Capitale, Ornella Segnalini.

Il progetto, che ha già permesso alla Capitale di risparmiare un milione di euro, utilizza la ecosystem platform Digital Enabler di Engineering per l’analisi dei Big Data, che consentono di misurare i consumi e verificare l’efficienza degli impianti di riscaldamento ed elettrici del patrimonio immobiliare comunale, composto da circa 1.200 scuole e 800 edifici, per un totale di 6.500 utenze elettriche e oltre 2.500 contabilizzatori termici.

“In un periodo di crisi energetica come quello che stiamo vivendo – spiega Fabio Momola, Executive vicepresident Digitech di Engineering – le nuove tecnologie sono strumento imprescindibile per avviare e velocizzare la transizione digitale necessaria a rendere più efficiente il consumo di energia, abbattere sprechi e dispersioni e salvaguardare l’ambiente.

Grazie al Digital Enabler, già utilizzato in molte città in Italia e nel mondo, forniamo al Comune di Roma una piattaforma a ecosistema che sfrutta il potere del dato per migliorare le prestazioni energetiche del patrimonio edilizio, supportando la Capitale nel disegnare e costruire un futuro sempre più green e sostenibile”.

In Platoon il Digital Enabler di Engineering consente di aggregare e comparare, attraverso specifici algoritmi, dati ottenuti da fonti eterogenee.

Questo permette confronti derivanti dai consumi aggregati di diversi complessi immobiliari e previsioni sugli andamenti futuri tramite software predittivi, che facilitano anche l’individuazione di eventuali anomalie e gli interventi per ridurre gli sprechi energetici. Il progetto pilota 'Piattaforma digitale per il monitoraggio dei consumi energetici di Roma Capitale' è frutto di una collaborazione tra Roma Capitale, la sua partecipata Risorse per Roma, ed Engineering.