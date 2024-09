"Engineers in Action" giunge in Italia per la prima volta

Il primo programma di stage retribuito di METLEN Energy & Metals

Le candidature sono aperte dal 16 settembre al 6 ottobre.

ATENE, Grecia, 16 settembre 2024 /PRNewswire/ — METLEN Energy & Metals ("METLEN") invita per la prima volta i giovani laureati e le giovani laureate in Italia a partecipare all' 8°ciclo del programma "Engineers in Action" — uno stage retribuito che offre un'opportunità unica di acquisire esperienza pratica in condizioni di lavoro reali.

Lanciato nel 2014 in Grecia, "Engineers in Action" è rapidamente diventato un punto di riferimento nel settore. Chi ha partecipato sottolinea costantemente le preziose competenze e conoscenze acquisite grazie al coinvolgimento in progetti concreti nei settori dell'energia, della metallurgia e delle infrastrutture.

METLEN si impegna a promuovere ed investire nel programma "Engineers in Action" con l'obiettivo di favorire un mercato del lavoro moderno che offra pari opportunità per tutti e tutte. Inoltre, il programma mira a ridurre la disoccupazione giovanile arricchendo l'educazione teorica fornita dai Politecnici con competenze pratiche ed esperienze lavorative. Per la prima volta, il programma è aperto anche a giovani al di fuori della Grecia.

Questo programma è rivolto a laureati e laureate in ingegneria con un massimo di due anni di esperienza lavorativa. I candidati e le candidate ideali dovrebbero possedere le seguenti qualifiche:

La struttura globale di METLEN è in costante espansione, con una presenza attiva in oltre 40 paesi. Oggi l'azienda è presente in Italia con progetti principalmente nel solare e nello stoccaggio in regioni come Sicilia, Sardegna, Calabria, Campania, Veneto, Lazio, Romagna e Abruzzo, con un pipeline di 3,59 GW su 180 progetti previsti nei prossimi quattro anni.

Testimonianze

Karandinou Katerina, Coordinatrice di Progetti, Soluzioni di Rete e Digitali

"Partecipare a 'Engineers in Action' mi ha permesso di acquisire una comprensione approfondita del settore energetico, in particolare nei progetti di trasmissione e distribuzione. Grazie alle opportunità di rotazione, ho acquisito una preziosa esperienza in vari aspetti del business, aiutandomi a identificare il mio percorso professionale ideale. In particolare, ho sviluppato competenze in analisi finanziaria, nella gestione del budget e nel controllo dei costi dei progetti EPC, lavorando con il team di gestione dei progetti. Inoltre, ho affinato le mie capacità di autogestione e collaborazione attraverso l'esperienza diretta sul campo, che è stata fondamentale per il mio sviluppo professionale."

Bletsis Giannis, Ingegnere BIM, METKA ATE

"Tra le tante esperienze preziose durante il programma per laureati, ho trovato particolarmente utili le sessioni di formazione individuale, che hanno accelerato notevolmente la mia curva di apprendimento e approfondito le mie competenze. Inoltre, i numerosi seminari a cui abbiamo partecipato hanno arricchito ulteriormente la mia comprensione del settore. Queste opportunità non solo mi hanno permesso di implementare il Building Information Modeling (BIM) nei progetti infrastrutturali, ma anche di perfezionare le mie competenze in AutoCAD e nella creazione di report, tutti elementi fondamentali per la mia crescita professionale."

Per maggiori informazioni e per candidarsi dal 16 settembre al 6 ottobre, visitate il sito: metlengroup.com/our-people/engineers-in-action/

Per ulteriori informazioni sul programma "Engineers in Action", contattate:

hr@metlengroup.comcommunications@metlengroup.com

METLEN:

METLEN Energy & Metals – evoluzione di MYTILINEOS Energy & Metals – è una multinazionale industriale ed energetica, leader nei settori della metallurgia e dell'energia, focalizzata sulla sostenibilità e sull'economia circolare. L'azienda è quotata nella Borsa di Atene, con un bilancio consolidato e un EBITDA rispettivamente di 5,492 miliardi di euro e 1,014 miliardi di euro. METLEN è un punto di riferimento per la metallurgia ''green'' competitiva a livello europeo e globale, gestendo l'unica unità di produzione di bauxite, allumina e alluminio primario verticalmente integrata nell'Unione Europea (UE) con impianti portuali di proprietà privata. Nel settore dell'energia, METLEN offre soluzioni complete, che coprono progetti di energia termica e rinnovabile, distribuzione e commercio di elettricità, oltre a investimenti in infrastrutture di rete, stoccaggio di batterie e altre tecnologie verdi. L'azienda è attiva nei mercati dei cinque continenti, in 40 Paesi, adottando un modello sinergico su larga scala tra i settori della metallurgia e dell'energia, e intraprendendo lo sviluppo end-to-end di grandi progetti di infrastrutture energetiche.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito:www.metlengroup.com | Facebook | Twitter | YouTube | LinkedIn

