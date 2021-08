Eni: Vårgrønn e Agder Energi si alleano con Gig per progetto eolico in Norvegia (2)

(Adnkronos) – "La creazione di una nuova filiera industriale è l'obiettivo primario della Norvegia per lo sviluppo dell'eolico offshore in Norvegia. Stiamo lavorando a stretto contatto con i fornitori norvegesi, siamo lieti di contribuire al forte impegno del consorzio, l'industria eolica offshore norvegese darà un contributo reale alla transizione energetica in Europa", ha dichiarato Steffen Syvertsen, ceo di Agder Energi.

Vårgrønn, compagnia di energia rinnovabile fondata da Eni e dall'investitore di punta nel settore del private equity norvegese HitecVision, ha una consolidata esperienza nel settore dell'energia offshore e un forte impegno nel contribuire alla transizione energetica. La stessa partnership ha anche fondato Vår Energi, e in virtù di questa collaborazione di lunga data, Vårgrønn fornisce al consorzio competenze offshore specifiche del territorio, oltre che finanziarie.

Agder Energi è uno dei principali produttori norvegesi di energia idroelettrica rinnovabile con una lunga esperienza nello sviluppo di energie rinnovabili, interconnettori sottomarini e ingegneria dei sistemi di alimentazione.

E’ l'operatore della rete locale per il collegamento onshore da Sørlige Nordsjø II e fornisce al consorzio conoscenze e competenze. Il Green Investment group (Gig) di Macquarie ha finanziato progetti di energia rinnovabile a livello globale per oltre 25 miliardi di sterline. Vårgrønn e Agder Energi entreranno nel consorzio con una quota del 37,5% ciascuna, Green Investment Group del 25%.