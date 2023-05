Home > Video > Ennesima manifestazione da parte degli attivisti: questa volta davanti a Pala... Ennesima manifestazione da parte degli attivisti: questa volta davanti a Palazzo Madama

“Questo è il sangue dell’Emilia”: si sono cosparsi di fango gli attivisti davanti a Palazzo Madama in nome della protesta per l’Emilia-Romagna e per il cambiamento climatico