L’ultima mattanza è stata di poche ore fa, con l’ennesima sparatoria negli Usa: finora 5 morti e sei feriti, uno è un agente di polizia. A Louisville, in Kentucky, i colpi di arma da fuoco sono risuonati in una filiale della Old National Bank. Da quanto si apprende in queste ore grazie ai media Usa ci sarebbero almeno cinque persone sono morte e sei, compreso un poliziotto, con la polizia locale che ha confermato di essere intervenuta a seguito dell’incidente.

Sparatoria negli Usa: 5 morti e sei feriti

In un primo momento il portavoce della polizia aveva fatto sapere che “ci sono diverse vittime coinvolte”. L’ufficio locale del Federal Bureau of Investigation ha confermato che si tratta di uno “scontro a fuoco”. E i media spiegano che anche l’assalitore è stato ucciso. I testimoni invece hanno spiegato che ad un certo punto hanno sentito degli spari.

Il tweet del governatore: “Pregate per loro”

In un tweet, il governatore del Kentucky Andy Beshear ha affermato che si sta dirigendo verso il luogo della sparatoria. “Per favore, pregate per tutte le famiglie colpite e per la città di Louisville“. Il movente pare essere stato quello di un tentativo di rapina finito nel sangue ma solo le indagini successive e i prossimi comunicati potranno asseverare questa lettura.