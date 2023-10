Ennesimo allarme bomba a Versailles nel giro di pochi giorni

Versailles, 21 ott. (askanews) – Ennesimo allarme bomba, nell’arco di pochi giorni a Versailles, in Francia, sabato 21 ottobre 2023. La reggia è stata evacuata per la sesta volta in una settimana per motivi di sicurezza.

Il Palazzo ha riaperto nel giro di poche ore, dopo che tutti i controlli sono stati effettuati e l’allarme è rientrato.

L’evacuazione è stata decisa in seguito a un messaggio relativo a un allarme bomba, pubblicato sulla piattaforma moncommissariat.fr, come accaduto già più volte negli ultimi giorni.

I falsi allarmi sulla bomba si sono moltiplicati, in Francia, dopo l’attacco jihadista che è costato la vita all’insegnante Dominique Bernard ad Arras, il 13 ottobre.