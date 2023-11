Enock Barwuah e Giorgia Migliorati presto genitori: dal sesso ai timori per il futuro.

Enock Barwuah e Giorgia Migliorati diventeranno presto genitori. Il fratello di Mario Balotelli e la sua compagna hanno svelato la data prevista per il parto e il sesso del primogenito.

Enock Barwuah e Giorgia Migliorati presto genitori

Intervistati dal settimanale Chi, Enock Barwuah e Giorgia Migliorati hanno parlato del momento magico che stanno vivendo. Presto diventeranno genitori e non vedono l’ora di stringere tra le braccia il primo frutto del loro grande amore. Si tratta di un maschietto, che verrà alla luce a febbraio.

Le prime parole di Enock e Giorgia

Enock ha raccontato:

“Sono stato io a volere a tutti i costi un figlio e Giorgia ha accolto questo desiderio con il cuore. Diventare genitori non è una cosa banale, ma dopo le nozze noi volevamo allargare la famiglia. A fine agosto ho scoperto che lei era incinta. Torno a casa e nel mio studio trovo un bigliettino sulla porta: Attenzione: liberare la stanza. Baby is coming. Ciao papà. Hai nove mesi di tempo. Sono scoppiato in lacrime“.

Giorgia, dal canto suo, ha ammesso: “Dopo le nozze abbiamo subito voluto allargare la famiglia. Non abbiamo mai avuto dubbi“.

Enock e Giorgia: i timori per il futuro

Dopo le nozze, Enock Barwuah e Giorgia Migliorati non hanno avuto alcun dubbio: un bimbo sarebbe stato il coronamento del loro grande amore. Mettere al mondo un figlio in questo momento storico è difficile, “ma far nascere una nuova vita è un messaggio di speranza e, noi che possiamo, dobbiamo lanciare quella speranza“.