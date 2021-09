Enock Barwuah in Turchia: il motivo del trasferimento del fratello di Balotelli

Anche Enock Barwuah, come il fratello Mario Balotelli, è approdato in Turchia: ecco cosa è stato chiamato a fare l'ex gieffino

Messa da parte l’importante esperienza del Grande Fratello Vip, Enock Barwuah ha deciso di lasciare l’Italia. Il fratello minore di Mario Balotelli si è difatti trasferito in Turchia, in quanto arruolato in maniera stabile dalla squadra di calcio Menemenspor, che gioca in serie B.

Per l’ex inquilino della Casa di Cinecittà di tratta dunque di un vero successo personale, in quanto finora ha sempre giocato in categorie inferiori.

In Turchia chiaramente non sarà solo, dal momento che ci vive anche suo fratello Mario.

Quest’ultimo milita infatti al momento nell’Adana Demirspor Kulübü di Vincenzo Montella, firmando un contratto di tre anni da 15 milioni di euro.

Enock Barwuah: le novità dopo il GF Vip

Il pallone è così tornato in primo piano nella vita di Enock. In una recente intervista, lo sportivo aveva del resto dichiarato che dopo esser stato eliminato dal reality di Canale 5 aveva sperato di poter continuare a lavorare in televisione.

Il calcio è la mia passione […]. È stata una scelta combattuta, ma so anche che qualora mi accorgessi di aver fatto una scelta errata posso tornare sui miei passi e sui miei tacchetti. […] Nel mio futuro spero ci sarà spazio sempre per qualcosa che mi appassiona, mi piacerebbe anche poter entrare a far parte del mondo televisivo, ma sempre attraverso il calcio. Lavorare parlando di calcio sarebbe sicuramente un sogno.

Insomma, tutto sommato Enock Barwuah può dirsi certamente soddisfatto dei risultati ottenuti, nonostante per ora non ci sia il piccolo schermo tra i suoi impegni lavorativi.