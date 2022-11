Enogastronomia: Malazè, 2000 presenze in 15 giorni, ha vinto la nostra voglia di ricominciare

Napoli, 2 nov. (Labitalia) – Malazè 2022 si è concluso con un grande riscontro di presenze e partecipazione di 'ViaggiAttori', che hanno goduto e vissuto le esperienze date dai numerosi e diversi eventi organizzati dagli enti e dalle associazioni che fanno parte della rete del Festival – Lab, giunto quest’anno alla XV edizione”.

Lo ha affermato l’ideatore di Malazè, Rosario Mattera, tracciando un bilancio dell’edizione terminata.

Oltre due settimane, decine di eventi nei Campi Flegrei che hanno coinvolto cittadini di tutta la Campania alla scoperta delle proposte gastronomiche, turistiche e culturali dei Campi Flegrei. Malazè ha visto crescere, durante questa edizione, il numero di partecipanti, coinvolgendo appassionati di ogni età tra passeggiate in bicicletta e cene in location esclusive: “Il lavoro che abbiamo compiuto di anno in anno comincia a dare i suoi frutti: strutture ricettive piene e oltre duemila persone hanno seguito le nostre iniziative, nonostante il passaggio dal mese di settembre ad ottobre.

La risposta è stata molto buona”.

Malazè torna dunque a coinvolgere e interessare un pubblico sempre più vasto, composto da abitanti dei Campi Flegrei ma anche curiosi, pronti a scoprire le bellezze di questa terra. “Non è stato facile, sotto molti aspetti, riprendere dopo tre anni di stop, ma per noi era importante per consolidare i sacrifici degli anni passati e per evitare di correre il rischio di venire dimenticati. Siamo soddisfatti perché ha vinto la caparbietà e l'ostinazione di chi non vuole mollare, dopo aver investito tante energie in questi anni”, sottolinea Mattera.

Il lavoro continuerà senza sosta per la prossima edizione: “Le nostre iniziative non finiscono qui. E' nostra intenzione, con modalità diverse, proporre durante l’anno, altre iniziative dedicate all’enogastronomia, alle bellezze del territorio, alla storia e ai miti ma anche al tempo libero. Tutto in attesa del prossimo anno”.