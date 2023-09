L’enologo 47enne Marco Bettolini è annegato in una cisterna di vino a Treviso, dove stava lavorando nella Cantina Cà di Rajo (San Polo di Piave).

Enologo annegato in una cisterna di vino

L’enologo Marco Bettolini ha accusato un grave malore, per questo è caduto in una cisterna di vino annegando in pochi minuti.

All’origine dell’incidente, l’inalazione di emissioni gassose sviluppate dal vino, le stesse che hanno reso necessario il trasporto in ospedale del collega di 31 anni che era insieme a lui nella Cantina Cà di Rajo a San Polo di Piave, nel Trevigiano.

La dinamica della morte dell’enologo

Sul posto sono intervenuti i soccorritori sanitari per trasportare il 31enne nell’ospedale cittadino, dove è ricoverato. Insieme a loro, anche le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dei fatti.

È emerso che due enologi stessero pulendo un silos. Il primo a entrarvi per le operazioni di pulizia è stato il 31enne poi Marco lo ha raggiunto non vedendolo risalire. Pare che i due non avessero il respiratore, necessario in questi casi.

Tuttavia, Bettolini è riuscito a portare in salvo il collega ma il gas per lui è stato fatale: si è sentito male e ha perso i sensi, annegando nel vino che si trovava sul fondo del silos.

Le parole dei sindacati sulla morte dell’enologo

Marco Bettolini viveva a Bassano del Grappa ed era un professionista nel settore vinicolo molto conosciuto in queste zone.

Il titolare della cantina e anche i sindacati sono intervenuti. Massimiliano Paglini della Cisl ha detto: “Bisogna fermare le stragi sul lavoro. Troppa superficialità e poca formazione”.