Enorme incendio in Francia, va a fuoco di nuovo l’impianto chimico di Rouen

Enorme incendio in Francia, va a fuoco l’impianto chimico di Rouen della “Lubrizol” che produce additivi per fertilizzanti: 130 vigili del fuoco sul posto

Un enorme incendio si è sviluppato in Francia, dove ad andare a fuoco di nuovo è stata una zona inclusa nel tristemente famoso impianto chimico di Rouen “Lubrizol” che dal 1954 produce additivi per lubrificanti. Il rogo in questione, sviluppatosi intorno alle 8 del mattino, è stato classificato con la Direttiva Europea “Seveso”, ad indicare l’elevatissimo rischio di inquinamento.

Ad ogni modo e a differenza di un altro rogo disastroso che si erano sviluppato nel 2019, stavolta le fiamme avrebbero attecchito in alcuni capannoni e non direttamente nei siti di stoccaggio diretto e lavorazione dei pericolosi prodotti che Lubrizol ha in mission.

Enorme incendio in Francia a Rouen: 130 vigili del fuoco alla Lubrizol

I media locali descrivono una enorme nuvola di fumo nero e denso ed alcuni boati da spt precisi da cui si levano fiamme altissime.

Tanto alte che sul posto sono impegnati oltre 130 vigili del fuoco. Sempre secondo gli organi di informazione francesi e le prime comunicazioni istituzionali, l’incendo non sarebbe stato domato ma “circoscritto”. Il sito di Lubrizol fa notizia ormai da molti anni: nel gennaio del 2013 le esalazioni di “cavolo marcio” dell’impianto, dovute ad una fuga del gas metantiolo, diventarono un caso sanitario di portata mondiale, dato che quell’odore arrivò fino a Parigi e addirittura sulle coste inglesi.

Ancora un enorme incendio in Francia a Rouen: il precedente

Nel 2019 un altro incendio enorme provocò lo sfollamento di migliaia di persone e tenne il mondo intero con il fiato sospeso per giorni; in quella specifica circostanza il rischio inquinamento massivo fu elevatissimo e dopo il fatto sorsero numerosi comitati di lotta e preotesta. Per la situazione attuale sono 13 i comuni i cui abitanti sono stati invitati e restare in casa, anche se le notizie che confermano come il fuoco abbia attecchito in un sito di stoccaggio non pericoloso continuano ad affluire.

Enorme incendio in Francia a Rouen: il sopralluogo del ministro

Intorno all’impianto c’è un cordone di sicurezza di 500 metri, le scuole sono state chiuse e il ministro dell’Interno, Christophe Castaner, dopo un sopralluogo, ha detto che l’incendio è “sotto controllo e non dovrebbe svilupparsi ulteriormente. Tuttavia ci vorranno diversi giorni“. Dal canto suo il prefetto della Normandia, Pierre-Andrè Durand, ha posto la questione di “un rischio di inquinamento della Senna”.