ENPA e Ultima ancora insieme per gli animali domestici

Castelgomberto, 26 apr. (askanews) – Prosegue il binomio vincente tra Ultima Petfood e l’Ente Nazionale Protezione Animali.

La marca leader nell’alimentazione per gatti si schiera al fianco della più grande associazione animalista d’Italia per migliorare la vita dei nostri amici a quattro zampe e dei loro genitori, come ci racconta il Responsabile Collaborazione Aziende di ENPA, Marco Bravi:

“Operiamo nell’ambito del volontariato grazie al sostegno dei nostri soci, ma soprattutto grazie all’aiuto di aziende come Ultima riusciamo ad avere quelle risorse che ci permettono di operare in modo fattivo”.

Le due realtà hanno in passato già collaborato tramite donazioni di pasti e con la creazione della Giornata Nazionale del Gattile voluta per volontà dell’azienda per celebrare l’impegno dei tanti volontari che ogni giorno si prendono cura dei gatti più bisognosi e sensibilizzare tutti sull’importanza delle adozioni.

Oggi invece si parte con il progetto #insiemeperunavitamigliore, che guarderà con più attenzione anche a chi si prende cura degli animali. Ce ne ha parlato Luca Trincavelli, Marketing Manager Italia di Ultima Petfood:

“Il progetto è iniziato quest’anno e si svilupperà su quattro periodi principali di tempo. Aiuteremo i genitori e i loro animali a vivere una vita migliore e a consolidare il loro legame emotivo. E supporteremo il tutto con anche nuove donazioni. Solo quest’anno contiamo di donare all’ENPA oltre 300 mila pasti”.

Sarà creata anche una rubrica social con esperti veterinari e del settore che forniranno svariati consigli a chi vive con un animale domestico.

Ultima offre una linea di alimenti privi di coloranti, conservanti e zuccheri aggiunti, prodotti interamente in Italia e rinnoverà l’impegno delle donazioni per i rifugi di ENPA sul nostro territorio.