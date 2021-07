Enrica Bonaccorti, l’incidente in vacanza: “La prima notte in ospedale”

La conduttrice Enrica Bonaccorti ha avuto un incidente non appena arrivata a Orbetello, dove avrebbe dovuto trascorrere le sue vacanze.

L’attrice Enrica Bonaccorti ha avuto un brutto incidente non appena arrivata a Orbetello, dove trascorrerà un periodo di vacanza.

La conduttrice si è fratturata un polso cadendo dalle scale e per questo ha dovuto sottoporsi ad un piccolo intervento e indossare il gesto. “Che dire… appena arrivo cado dalle scale, prima notte al pronto soccorso fino alle 4.30, stamani piccolo intervento per riallineare le ossa, poi gesso. Il dramma è che è il polso destro, io con la mano sinistra ho problemi a suonare un citofono! Tutti bravissimi e gentilissimi al pronto soccorso e in ospedale a Orbetello, mi chiamavano ‘Cara’!”.

Anche se ho urlacchiato, uscita dall’ospedale subito in spiaggia almeno per vedere il mare… poi qui a casetta foto ricordo!”, ha scritto la conduttrice dopo la sua visita in ospedale e mostrando ai fan il braccio ingessato. In tanti tra fan, amici e colleghi le hanno inviato i loro messaggi di calore e di solidarietà, mostrandosi dispiaciuti per il suo incidente. La conduttrice a quanto pare non ha perso il sorriso, e così dopo la nottata al pronto soccorso si è recata subito in spiaggia.

Da diverso tempo l’attrice è legata alla Toscana e in particolare a Monte Argentario, dove possiede una sua abitazione estia.

Enrica Bonaccorti: la vita privata

Enrica Bonaccorti è stata sposata con Daniele Pettinari, con il quale ha avuto sua figlia Verdiana. In passato la conduttrice è stata legata a Michele Placido, Arnaldo Del Piave, Carlo Di Borbone, Francesco Villari e Renato Zero. In merito alla sua liaison con Renato Zero la conduttrice ha confessato: “Avevamo deciso addirittura di sposarci, invece dopo un paio d’anni ci siamo lasciati e ognuno si é riaccasato.

Io con quello che sarebbe diventato mio marito. L’ex, dopo qualche mese dalla nostra separazione, ci tenne a comunicarmi che si era innamorato di nuovo. La conosco? Gli chiesi. E lui: lo conosci. Sono stati insieme 20 anni, mentre io, con mio marito, meno di due”.

Enrica Bonaccorti: la prosopagnosia

La famosa conduttrice ha confessato in passato di soffrire di prosopagnosia, una malattia che non le permetterebbe di associare i volti alle identità (anche delle persone a lei care). “Io a volte non riconosco le persone, anche persone che conosco benissimo, e questi si offendono, oppure mi prendono bonariamente in giro. Se devo andare a una premiere esco tesa perché so già che ci sono tutti che mi riconoscono dopo 50 anni di lavoro e io no, e invece magari li amo, vorrei dirglielo”, ha confessato la conduttrice.