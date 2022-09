Enrica Bonaccorti, la foto col volto tumefatto: cos’è successo

Enrica Bonaccorti si è mostrata con il volto tumefatto ai suoi fan e ha svelato cosa le sarebbe accaduto.

Enrica Bonaccorti e i lividi: cos’è successo

In tanti hanno manifestato la loro preoccupazione nei commenti all’ultima foto postata da Enrica Bonaccorti sui social e dove la conduttrice ha svelato personalmente cosa le sarebbe accaduto: purtroppo si è procurata deui lividi e una brutta frattura alla spalla dopo essere caduta dalle scale.

“Non mi ha menata nessuno… Sono caduta di faccia e mi sono sbriciolata la spalla”, ha precisato il volto tv, che comunque non ha rinunciato ad andare in onda a Pomeriggio Cinque (pur ricorrendo a una generosa dose di trucco per coprire i lividi sul viso). In tanti tra fan, amici e colleghi le hanno fatto i loro auguri per una pronta guarigione e sono in attesa di saperne di più sulle condizioni di Enrica Bonaccorti.

La malattia

Di recente l’attrice e conduttrice ha svelato anche di soffrire della stessa malattia di cui soffrirebbe Brad Pitt, ossia la prosopagnosia (un disturbo neurologico che non le consentirebbe di riconoscere i volti di persone conosciute o famose). Lei stessa ha raccontato alcuni retroscena e aneddoti di questo insolito disturbo ai fan.