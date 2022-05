Enrica Bonaccorti ha confessato di soffrire di prosopagnosia, patologia di cui soffre anche Brad Pitt.

Enrica Bonaccorti: la patologia

Enrica Bonaccorti ha svelato di soffrire di una patologia piuttosto insolita, la prosopagnosia. Si tratterebbe di un problema che non le permetterebbe di riconoscere alcuni volti e in particolare di associarli a un’identità (quindi a un nome e a una storia).

Della stessa patologia ha ammesso di soffrire anche l’attore americano Brad Pitt.

“Mai avuto frequentazioni importanti, non vado nei salotti, anche perché non riconosco le persone: condivido con Brad Pitt la prosopagnosia. A un evento Fininvest chiacchieravo con un signore. Chiedo: di cosa ti occupi adesso? Lui mi fa pat pat sulla spalla: faccio sempre il presidente della Fininvest. Era Fedele Confalonieri”, ha dichiarato la conduttrice.

Brad Pitt: la prosopagnosia

Anche Brad Pitt ha dichiarato di esser stato vittima di episodi simili a quello raccontato da Enrica Bonaccorti e ha ammesso che la prosopagnosia gli avrebbe causato non pochi problemi sul mondo del lavoro. Al momento non esisterebbe alcun tipo di cura o trattamento per risolvere questo tipo di problema.

“Mi odiano in tanti. Pensano che la mia sia una mancanza di rispetto. Un anno mi ero deciso ad affrontare la cosa, chiedendo alle persone ‘okay, ci conosciamo?’, ma le cose sono andate anche peggio.

Le persone erano ancora più offese, mi prendevano per egoista. Per me è un mistero. Non riesco ad afferrare un volto”, ha ammesso l’ex marito di Angelina Jolie.