Enrico Brignano 007 alla Blake Edwards in "Una Commedia Pericolosa"

Roma, 27 lug. (askanews) – Enrico Brignano torna al cinema protagonista di un giallo che si tinge di sentimenti e imprevisti. In “Una Commedia Pericolosa” di Alessandro Pondi interpreta Maurilio, con l’ossessione di diventare un agente segreto, da quando aveva sette anni innamorato di James Bond.

L’attore: “Il personaggio di James Bond è sempre stato un sogno da bambino, ci ho sempre giocato come penso gran parte di noi, in questo caso ci siamo divertiti a farlo, a immaginare di essere lui e soprattutto c’è il finale che lo ricorda, e musica e immagini lo ricordano… . Abbiamo preso in prestito un’immagine più che i comportamenti, perché alla fine lui si esprime e si comporta a volte anche come un ingenuo, crede a una verità e ci si dedica anima e corpo”.

Nel film infatti Maurilio si deve accontentare di fare il responsabile della sicurezza di un centro commerciale, ma dalla finestra del suo appartamento, come un agente segreto, osserva tutto con attenzione. Finché una sera vede Rita, hostess affascinante, aggredita da un uomo, almeno questo è quello che sembra. Da lì inizia una meticolosa indagine che coinvolge la donna e non solo, tra misteri e indizi da risolvere che riguardano più persone; ma alla fine troverà la felicità.

Il regista: “Ho immaginato un personaggio puro che non avesse segreti, mentre il suo scopo era scoprire i segreti degli altri, un personaggio un po’ alla Blake Edwards, Pantera Rosa, un personaggio rimasto un po’ bambino che nell’arco del film si aprisse anche alla vita e conoscesse l’amore”.

Nel cast, tra gli altri, Gabriella Pession, Paola Minaccioni e Fortunato Cerlino. Il film uscirà al cinema il prossimo 30 agosto.