I due attori sono convolati a nozze lo scorso 30 luglio, ecco cosa c'è da sapere sul matrimonio

Congratulazioni a Enrico Brignano e Flora Canto, che ieri, 30 luglio, sono ufficialmente diventati marito e moglie. Il matrimonio, programmato da mesi, si è tenuto in una località sul litorale romano. Per essere precisi, stando alle indiscrezioni di Repubblica (che ha pubblicato in anteprima le immagini dei festeggiamenti) il tutto si sarebbe svolto presso il lussuoso hotel La Posta Vecchia a Palo Laziale (Ladispoli).

I dettagli del matrimonio di Flora Canto e Enrico Brignano

Come molte altre star del jet set, impegnatissime in mille altri progetti, anche la coppia si è affidata all’aiuto di una wedding planner. Ad aiutarli con i preparativi per il giorno più bello della loro vita c’è infatti stata

A seguire passo passo gli sposi nei preparativi c’è stata Eva Presutti, una wedding planner che vanta oltre 74 mila followers su Instagram.

Se invece foste interessati a sapere come si è mangiato, sappiate che per l’occasione Enrico Brignano e Flora Canto si sono affidati allo chef Antonio Magliulo.

Sposi e invitati hanno potuto godere della cena di gala con una splendida vista mare.

Gli abiti

Per questa occasione così speciale Brignano è andato sul classico, con un vestito blu e una camicia bianca, mentre Flora Canto ha indossato un vestito bianco con lungo trascisco firmato Pronovias.

Il bianco è stato uno dei colori predominanti della cerimonia e dei festeggiamenti ed è stato scelto anche per le rose che hanno adornato la torta nuziale.

Le fedi

Gli anelli che gli sposi si sono scambiati erano firmati Damiani. Canto e Brignano hanno scelto delle fedi incluse nella collezione Veramore, in oro giallo.