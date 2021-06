Enrico Brignano, la dedica a Flora Canto e ai due figli: “Il senso della vita”

Enrico Brignano ha scritto una commovente dedica alla sua compagna, Flora Canto, che presto lo renderà padre per la seconda volta.

Enrico Brignano e flora Canto stanno per diventare genitori per la seconda volta e sui social il celebre attore romano ha scritto una dedica commovente indirizzata alla sua famiglia.

Enrico Brignano: la dedica commovente

Enrico Brignano e Flora Canto stanno per coronare nuovamente il loro sogno d’amore: tra pochi giorni, con un cesareo programmato, nascerà il piccolo Niccolò, secondo figlio della coppia.

I due sono già diventati genitori della piccola Martina nel 2017, e adesso si stanno godendo gli ultimi giorni di vacanza in vista di questo nuovo arrivo in famiglia. Intenerito dallo speciale momento che sta vivendo e dalla dolcezza della sua bambina accanto al pancione della madre, Enrico Brignano ha scritto una speciale dedica per la sua famiglia: “Il mio senso della vita racchiuso in un’immagine”, ha scritto nella didascalia alla foto.

In tanti sui social non vedono l’ora di sapere tutti i dettagli sulla nascita del piccolo Niccolò che, con tutte le probabilità, avverrà a Roma.

Enrico Brignano: il secondo figlio

Flora Canto ed Enrico Brignano non sono ancora convolati a nozze ma i due hanno più volte ammesso che, più dei fiori d’arancio, avrebbero desiderato un secondo bambino. Finalmente i due stanno per realizzare il loro sogno e in tanti tra i fan sui social non vedono l’ora di sapere come cambierà la loro vita quando porteranno il piccolo Niccolò a casa con loro.

Enrico Brignano: la gravidanza

Durante l’emergenza Coronavirus i due hanno annunciato la seconda gravidanza di Flora Canto, senza nascondere la loro gioia nonostante le difficoltà legate al periodo.

“In questo momento storico così difficile avevamo viglia di belle notizie e di regalarci un qualcosa che migliorasse la vita a noi e a Martina”, avevano scritto su Instagram, e ancora: “Amore di papà lo sai che ti abbiamo regalato io e mamma? Un po’ di compagnia, tra poco saremo in 4”. Come per la nascita della figlia Martina Flora Canto ha dovuto optare per un cesareo programmato. La bambina aveva due giri di cordone ombelicale attorno al collo e per questo si era deciso di procedere con un parto cesareo per non rischiare di mettere a rischio la sua salute. In tanti sui social hanno fatto gli auguri alla coppia per l’arrivo del loro secondo bebè.