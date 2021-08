Enrico Brignano, la lettera al padre: “Ho talmente tante cose da dirti che non so da dove cominciare”

Enrico Brignano ha scritto una straziante e commovente lettera a suo padre, scomparso oltre 10 anni fa.

Enrico Brignano ha scritto una commovente lettera a suo padre, scomparso circa 10 anni fa.

Enrico Brignano: la lettera al padre

Enrico Brignano ha condiviso via social una sua commovente lettera indirizzata al padre, scomparso ormai 10 anni fa. Il celebre attore era molto legato al genitore e sui social ha più volte scritto messaggi in suo onore e ricordato alcuni dei momenti più felici da loro trascorsi insieme.

Purtroppo il padre di Brignano non ha potuto conoscere i due figli che l’attore ha avuto insieme a Flora Canto. L’ultimo, Niccolò, è nato appena un mese fa.

“Ciao Papà oggi sono dieci anni che non ci sei più…noi stiamo tutti bene grazie a Dio, mamma pure sta bene ogni tanto dimentica le cose ma di te non si dimentica mai…anche noi io,Rino non ti dimentichiamo mai! Ho talmente tante cose da dirti che non so da dove cominciare…ah si tra qualche giorno Niccoló farà un mese… e Martina sa colorare senza uscire dai bordi… Flora è Fantastica dovresti conoscerla un giorno… io ho preso qualche chilo… sto tentando in bici di recuperare…ah tra poco riinizio a Recitare su un palcoscenico si mi mancava molto… e poi…lo so che ci tenevi e allora io e Flora abbiamo chiamato Niccoló come te si sì di secondo nome…un giorno vorrei che tu lo prendessi in braccio è un bimbo bellissimo….

Scusa che sbadato ti scrivo cose che tu forse sai già…. Ora ti devo lasciare anche perché con le lacrime negli occhi non riesco a vedere bene la tastiera… ti scrivo appena posso …tu continua a riposare in pace”, ha scritto il celebre attore nel suo post via social.

Enrico Brignano: i messaggi

In tanti tra fan, amici e colleghi si sono stretti attorno al celebre attore con parole d’affetto e calore per il suo messaggio.

Tra questi Mara Venier ha scritto: “Enrico….mi hai fatto piangere….ti abbraccio”, mentre Gianluigi Nuzzi le ha fatto eco scrivendo: “La potenza dell’amore”.

Enrico Brignano: il secondo figlio

Dopo la nascita di Martina nel 2017, Enrico Brignano ha avuto il suo secondo figlio, Niccolò, il 20 luglio 2021. Il piccolo è nato con un cesareo programmato a Roma e il suo secondo nome, Antonino, è quello del compianto nonno.