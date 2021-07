Enrico Brignano papà bis: “Ti aspettavamo da sempre”

Enrico Brignano è diventato papà per la seconda volta: Flora Canto ha dato alla luce il piccolo Niccolò.

A 4 anni dalla nascita della loro prima figlia, Martina, Enrico Brignano e Flora Canto hanno dato il benvenuto al loro secondo bambino: Niccolò.

Enrico Brignano: il secondo figlio

Enrico Brignano e Flora Canto hanno annunciato via social la nascita del loro secondo bambino, il piccolo Niccolò.

Il parto è avvenuto mediante cesareo programmato e molto presto Flora Canto potrà lasciare l’ospedale e fare ritorno a casa, dove ad attendere lei e Niccolò è presente la piccola Martina, la prima figlia che lei e Brignano hanno avuto insieme. “E finalmente sei arrivato piccolo angelo, ti aspettavamo da sempre! Grazie amore mio per aver dato alla luce il nostro bambino”, ha scritto Enrico Brignano, visibilmente commosso. All’attore ha fatto eco Flora Canto, che ha postato le sue prime immagini con il bambino e ha scritto: “E proprio mentre andava in onda Fatto da mamma… Mamma L’Ha fatto! Benvenuto dolcissimo amore nostro.”

Enrico Brignano, Flora Canto e il cesareo programmato

Flora Canto aveva rivelato poco prima della nascita del piccolo Niccolò che avrebbe partorito mediante un cesareo programmato. La conduttrice aveva dichiarato di aver preso questa decisione su consiglio del suo ginecologo dopo che il parto di sua figlia Martina era stato particolarmente complicato per via del cordone ombelicale attorno al collo della bambina. La coppia aveva annunciato di aspettare il piccolo Niccolò con un tenero post via social: “In questo periodo storico così difficile avevamo voglia di belle notizie e di regalarci un qualcosa che migliorasse la vita a noi e a Martina. Ed è così, che ti abbiamo cercato, voluto e desiderato tanto.

Ora aspettando di sapere che tu sia un maschietto o una femminuccia siamo qui che ti aspettiamo a braccia aperte. Il nostro piccolo secondo miracolo di vita”, aveva scritto Flora Canto più felice che mai annunciando la sua seconda gravidanza.

Enrico Brignano: il sogno della coppia

Oggi Enrico Brignano e Flora Canto hanno realizzato il loro sogno d’amore con l’arrivo del piccolo Niccolò. i due avevano annunciato che, dopo la nascita del secondo bebè, sarebbero convolati a nozze.

La coppia sarà di parola? In tanti tra i loro fan sperano proprio di sì. Per il momento sulla questione tutto tace, e i due si godono l’arrivo del piccolo Niccolò.