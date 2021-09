Enrico Brignano “rifiuta” la proposta di matrimonio: “Non sposo Flora Canto”

Enrico Brignano ha svelato perché non sarebbe intenzionato a sposare Flora Canto.

Enrico Brignano ha svelato di non avere in programma di sposare Flora Canto, sua compagna e madre dei suoi due bambini.

Enrico Brignano non sposa Flora Canto

Nonostante Flora Canto avesse detto di voler prendere in considerazione l’idea di sposarsi dopo la nascita del suo secondo figlio, Enrico Brignano ha fatto sapere che per il momento i fiori d’arancio con l’attrice non sarebbero in programma: “Matrimonio? Nemmeno se la Lazio vince lo scudetto.

E poi se vincesse la Lazio, Flora, che è romanista militante, sarebbe così triste che non vorrebbe sposarsi”, ha dichiarato ironico Enrico Brignano. La stessa Flora Canto, a proposito delle sue ipetiche nozze, aveva dichiarato: “Non c’è stata nessuna proposta. Lui, quando Martina era piccola, diceva che ci saremmo sposati quando la bambina avrebbe potuto portarci le fedi. Quando Martina ha cominciato a camminare, la rimetteva giù chiedendole di gattonare per almeno tre o quattro anni“.

Enrico Brignano: il secondo figlio

Durante l’estate 2021 Enrico Brignano e Flora Canto sono diventati genitori del loro secondo figlio, Niccolò (la sorella maggiore, Martina, è nata nel 2017). “Dio ha voluto che arrivasse un maschietto: ho la famiglia perfetta. Niccolò è bellissimo, ma questo è soggettivo. Buonissimo, e questo invece è un dato oggettivo: dorme, è un bimbo col silenziatore”, ha dichiarato Brignano, più felice che mai insieme a Flora Canto e ai suoi due bambini.

Enrico Brignano: la nascita di Niccolò

Il secondo figlio della coppia è nato a Roma per mezzo di un cesareo programmato. Enrico Brignano aveva espresso la sua gioia quando aveva potuto finalmente tenere il piccolo Niccolò tra le braccia e aveva dedicato a Flora Canto tutto il suo amore: “Finalmente sei arrivato piccolo angelo, ti aspettavamo da sempre! Grazie amore mio per aver dato alla luce il nostro bambino”, aveva scritto l’attore.

Flora Canto aveva annunciato la gravidanza più felice che mai:

“Ed è così, che ti abbiamo cercato, voluto e desiderato tanto. Ora aspettando di sapere che tu sia un maschietto o una femminuccia siamo qui che ti aspettiamo a braccia aperte. Il nostro piccolo secondo miracolo di vita”, aveva dichiarato l’attrice via social annunciando l’arrivo del suo secondo bebè. Oggi lei e Enrico Brignano sono più felici che mai, e in tanti si chiedono se in futuro cambieranno idea a proposito delle nozze.