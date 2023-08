Enrico Brignano si è lasciato andare ad un duro sfogo social. L’attore si è mostrato infuriato a causa di un ritardo aereo e ha replicato a tono anche ai fan che hanno provato a sminuire la sua rabbia.

Via social, Enrico Brignano si è sfogato con i fan per un ritardo aereo. L’attore e comico era diretto a Bari dall’aeroporto di Fiumicino, ma fin da subito la compagnia aerea da lui scelta ha dimostrato di avere parecchi problemi. Ha esordito:

Brignano ha proseguito:

“Il personale non ha aspettato i passeggeri di un altro volo, chiaramente in ritardo. E nessuno del personale ad aiutare, a spiegare e magari scusarsi dell’inconveniente, tutti imboscati. (…) Pensavo che dopo il disastro Alitalia le cose fossero un po’ cambiate in meglio, per una compagnia aerea che si fregia del tricolore e invece il disastro. Come può una compagnia così giovane e problematica, competere non dico a livello Mondiale, ma almeno europeo. Come una low-cost qualsiasi. La prossima volta prenderò il treno per andare a Bari”.