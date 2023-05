Lutto nel mondo del cinema e della televisione italiana: Enrico Oldoini è morto all’età di 77 anni. Il triste annuncio è arrivato da Carlo Conti, nel corso della diretta dei David di Donatello.

Enrico Oldoini è morto

Considerato il re della commedia italiana degli anni Ottanta/Novanta, Enrico Oldoini è morto all’età di 77 anni. La triste notizia è stata resa pubblica da Carlo Conti, nel corso della serata dedicata ai David di Donatello. Nato a La Spezia il 4 maggio del 1946, si è spento a Roma il 10 maggio del 2023.

Chi era Enrico Oldoini

Enrico Oldoini ha fatto la storia della commedia all’italiana. Da Vacanze di Natale a Don Matteo, sono tante le sceneggiature da lui ideate. L’esordio risale al 1976, con il thriller E tanta paura. La pellicola è solo l’inizio di una lunga carriera. Tra i titoli più famosi che vedono la sua firma si ricordano: Così come sei, Qua la mano, Manolesta, Nessuno è perfetto, Bingo Bongo, Borotalco, Cuori nella tormenta e Lui è peggio di me.

Enrico Oldoini: per Don Matteo non voleva Terence Hill

Sono davvero tanti i titoli a cui ha lavorato Enrico Oldoini. Quelli elencati in precedenza sono soltanto alcuni. Possiamo aggiungere anche: Bellifreschi, Bye bye Baby, Una botta di vita e Dio vede e provvede. In merito a Don Matteo c’è una curiosità che non possiamo fare a meno di ricordare. Lo sceneggiatore non avrebbe voluto Terence Hill come protagonista, ma Lino Banfi. Ad imporre l’attore fu la casa di produzione Lux Vide.