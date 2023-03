Enrico Papi furioso: "Avete rotto i co***ni!"

Attraverso i social Enrico Papi si è sfogato per un titolo clickbait sul suo conto e che sembrava annunciare la sua scomparsa.

Enrico Papi: lo sfogo via social

In queste ore in rete è spuntato un articolo clickbait il cui titolo era “Addio Enrico Papi, hanno provato di tutto: non c’è più nulla da fare”. In realtà l’articolo non annunciava la morte del conduttore, bensì la chiusura anticipata di una trasmissione da lui condotta. Sulla questione si è espresso lo stesso Enrico Papi, che è andato su tutte le furie e ha minacciato d’intraprendere azioni legali. “AVETE ROTTO I CO****NI! Non avete altro da scrivere?! (scusate il linguaggio ma non è la prima volta , quando si passa il limite purtroppo scattano inevitabili anche le denunce)”, ha scritto il celebre volto tv.

Papi non è l’unico dei personaggi vip ad essersela presa per titoli di questo tipo e fake news circolate in rete. Nei giorni scorsi anche Michelle Hunziker si è sfogata per un titolo clickbait sul suo conto e su quello dell’ex marito Eros Ramazzotti ed era stata costretta a specificare che lei e il cantante non solo non fossero mai tornati insieme ma di certo non lo avrebbero neanche annunciato in tv. La vicenda avrà ulteriori sviluppi? Come lei ed Enrico Papi in molti hanno minacciato d’intraprendere azioni legali per gli articoli falsi circolati in rete.